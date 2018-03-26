Песков: Москва ответит на высылку российских дипломатов

Рассматривая каждый случай высылки российских дипломатов, Кремль будет исходить из принципа взаимности, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее ряд западных СМИ сообщал, что Вашингтон подготовил список из нескольких российских работников дипломатического представительства, которых планируют выслать из США.

Дмитрий Песков обратил внимание на то, что принцип взаимности будет работать в каждом подобном случае.

Высылка российских дипломатов из ряда западных стран происходит из-за обвинений российской стороны в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Россия категорически отрицает причастность к данному инциденту.