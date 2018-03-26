Родственники опознали тела 15 погибших при пожаре в Кемерове

Из 64 тел, обнаруженных на пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, на данный момент опознаны 15.

Как пишет Федеральное агентство новостей, следователи продолжают работать с родственниками погибших. О ходе следствия СК РФ информирует в Telegram-канале

При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека. Более половины погибших — дети, которые отмечали там начало весенних каникул. Причины трагедии выясняются.