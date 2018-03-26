Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

Официальный представитель МИД РФ объяснила, зачем российских послов вызывают в Латвии, Литве и Эстонии.

Вызов российских послов в МИД Лавтии, Эстонии и Литвы — это политическая поддержка действий Лондона после саммита ЕС. Об этом корреспонденту ИА «Политика Сегодня» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее стало известно, что 26 марта в министерства иностранных дел Латвии, Эстонии и Литвы синхронно были вызваны послы РФ в этих странах.

«Это политическая поддержка действий Лондона по итогам саммита ЕС. А какие причудливо-извращенные формы она приняла, скоро все узнают», — сказала Захарова.

На прошлой неделе на саммите ЕС премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попыталась на словах убедить лидеров стран Евросоюза, что Россия виновна в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Срипаля. Правда, опять же никаких доказательств не было представлено. Мэй требовала от других государств Европы последовать примеру Лондона и выслать российских послов. Напомним, Великобритания выслала 23 российских дипломатов. Москва приняла зеркальные меры.