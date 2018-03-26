Мы в соц.сетях:
Песков: Москва ответит на высылку российских дипломатов

Песков: Москва ответит на высылку российских дипломатов

 Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона
Погибло два человека под обстрелом ВСУ — Басурин

Погибло два человека под обстрелом ВСУ — Басурин

 Пожилая женщина пыталась продать внука за 300 долларов в Киргизии

Пожилая женщина пыталась продать внука за 300 долларов в Киргизии
МИД Польши принял решение о высылке российских послов

МИД Польши принял решение о высылке российских послов

 Скрипаль с дочерью отключали GPS на телефонах в день отравления — The Times

Скрипаль с дочерью отключали GPS на телефонах в день отравления — The Times
Песков: Москва ответит на высылку российских дипломатов

Песков: Москва ответит на высылку российских дипломатов

 Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона
Погибло два человека под обстрелом ВСУ — Басурин

Погибло два человека под обстрелом ВСУ — Басурин

 Пожилая женщина пыталась продать внука за 300 долларов в Киргизии

Пожилая женщина пыталась продать внука за 300 долларов в Киргизии
МИД Польши принял решение о высылке российских послов

МИД Польши принял решение о высылке российских послов

 Скрипаль с дочерью отключали GPS на телефонах в день отравления — The Times

Скрипаль с дочерью отключали GPS на телефонах в день отравления — The Times
14:02   26 Марта 2018
Россия
44

Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона

Официальный представитель МИД РФ объяснила, зачем российских послов вызывают в Латвии, Литве и Эстонии.

Вызов российских послов в МИД Лавтии, Эстонии и Литвы — это политическая поддержка действий Лондона после саммита ЕС. Об этом корреспонденту ИА «Политика Сегодня» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

Ранее стало известно, что 26 марта в министерства иностранных дел Латвии, Эстонии и Литвы синхронно были вызваны послы РФ в этих странах. 

 «Это политическая поддержка действий Лондона по итогам саммита ЕС. А какие причудливо-извращенные формы она приняла, скоро все узнают», — сказала Захарова. 

На прошлой неделе на саммите ЕС премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попыталась на словах убедить лидеров стран Евросоюза, что Россия виновна в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Срипаля. Правда, опять же никаких доказательств не было представлено. Мэй требовала от других государств Европы последовать примеру Лондона и выслать российских послов. Напомним, Великобритания выслала 23 российских дипломатов. Москва приняла зеркальные меры. 

 

Автор: Мария Владимирова
#россия #политика #прибалтика #мид рф #мария захарова
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона Россия
Захарова: Вызов послов РФ в Прибалтике - причудливо-извращенные формы поддержки Лондона
Официальный представитель МИД РФ объяснила, зачем российских послов вызывают в Латвии, Литве и Эстонии.
14:02   26 Марта 2018
44
Помочь пережить трагедию. Советы психолога Россия

Помочь пережить трагедию. Советы психолога

12:37   26 Марта 2018
475
Детский омбудсмен Кемеровской области назвал пожар в торговом центре преступлением Россия

Детский омбудсмен Кемеровской области назвал пожар в торговом центре преступлением

10:57   26 Марта 2018
5693
Меркель предрекли последний срок Весь мир

Меркель предрекли последний срок

12:51   25 Марта 2018
13005
Новости smi2.ru
Украина не высылает российских дипломатов, чтобы своих не вернули

Украина не высылает российских дипломатов, чтобы своих не вернули

 Детский омбудсмен Кемеровской области назвал пожар в торговом центре преступлением

Детский омбудсмен Кемеровской области назвал пожар в торговом центре преступлением

Трагедия в Кемерове. Главное

Трагедия в Кемерове. Главное

 Комплекс имени Ильюшина создаст замену «убийце подлодок»

Комплекс имени Ильюшина создаст замену «убийце подлодок»