МИД Польши принял решение о высылке российских послов

Внешнеполитическое ведомство Польши сообщило о решении по вопросу высылки российских дипломатов из страны. Об этом сообщил посол России в Варшаве Сергей Андреев. Ранее его вызвали в МИД Польши.

По некоторым данным, ряд стран, входящих в состав ЕС, собираются выслать российских дипломатов и отозвать своих дипломатов из РФ. Причиной этого стало отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Напомним, 4 марта Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Великобритании. Британские политики обвинили Россию в причастности к отравлению. Российская сторона отрицает все обвинения.