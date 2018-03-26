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 Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове сняли с беспилотника

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове сняли с беспилотника
Погибло два человека под обстрелом ВСУ — Басурин

Погибло два человека под обстрелом ВСУ — Басурин

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13:49   26 Марта 2018
Россия
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Президент Всероссийского союза страховщиков проведет брифинг о выплатах семьям погибших в Кемерово

Президент Всероссийского союза страховщиков проведет брифинг о выплатах семьям погибших в Кемерово

Во вторник, 27 марта состоится брифинг президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса.

Тема брифинга — Кто заплатит за трагедию в «Зимней вишне».

На брифинге планируется обсудить следующие вопросы: финансовые гарантии страхового общества при пожарах и других массовых событиях, оценка издержек от возгорания, на что распространяется страховка, а также должно ли страхование жизни продолжать оставаться добровольным.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел в воскресение, 25 марта. Пока что известно о 64 погибших, поисково-разведывательная операция продолжается.

Автор: Юлия Стрелкова
#пожар #чп #кемерово
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