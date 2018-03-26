Доследственная проверка будет проведена по факту смерти Сергея Мавроди

Основатель акционерного общества «МММ» Сергей Мавроди умер рано утром 26 марта в Москве. Его госпитализировали в понедельник ночью в клиническую больницу №67.

По факту его смерти будет проведена доследственная проверка. Об этом ИА «Политика сегодня» сообщил источник в правоохранительных органах. Все материалы экспертиз и вскрытия передадут в СК. На данный момент криминальная версия смерти не рассматривается. У Мавроди был врожденный порок сердца.