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13:37   26 Марта 2018
Россия
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Источник подтвердил, что заммэра Брянска задержан на рабочем месте

Источник подтвердил, что заммэра Брянска задержан на рабочем месте

Полиция задержала заместителя главы мэрии Брянска Виктора Филиппкова на рабочем месте. Об этом ИА «Политика сегодня» рассказал источник в полиции.

«Заместитель мэра Брянска Виктор Филиппков действительно задержан полицией на рабочем месте сегодня утром, — сказал собеседник агентства. — По предварительным данным, его подозревают в хищении бюджетных средств. Подробности пока не раскрываются. В настоящее время полиция готовит официальное заявление».

В администрации Филлипков отвечал за жилищно-коммунальное хозяйство. Эту должность он занял в конце прошлого года. До этого занимал должность главы администрации одного из районов Брянска.

Это уже второе задержание высокопоставленных за последние три месяца — в январе был задержан заместитель мэра города Александр Зубов. Ему вменяют получение взятки.

 

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #полиция #криминальная хроника #брянск #задержание заммэра
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