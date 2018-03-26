Источник подтвердил, что заммэра Брянска задержан на рабочем месте

Полиция задержала заместителя главы мэрии Брянска Виктора Филиппкова на рабочем месте. Об этом ИА «Политика сегодня» рассказал источник в полиции.

«Заместитель мэра Брянска Виктор Филиппков действительно задержан полицией на рабочем месте сегодня утром, — сказал собеседник агентства. — По предварительным данным, его подозревают в хищении бюджетных средств. Подробности пока не раскрываются. В настоящее время полиция готовит официальное заявление».

В администрации Филлипков отвечал за жилищно-коммунальное хозяйство. Эту должность он занял в конце прошлого года. До этого занимал должность главы администрации одного из районов Брянска.

Это уже второе задержание высокопоставленных за последние три месяца — в январе был задержан заместитель мэра города Александр Зубов. Ему вменяют получение взятки.