Скрипаль с дочерью отключали GPS на телефонах в день отравления — The Times

Британская газета The Times сообщает, что Скрипали в течение четырех часов были вне сети GPS в день отравления.

В сообщении говорится, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отключали функцию GPS на своих гаджетах для того, чтобы провести встречу тайно. Однако официальные представители отказались обсуждать с газетой детали, касающиеся расследования.

Издание предполагает, что информация об отключении мобильной связи правоохранительные органы получили от оператора связи Скрипалей.

Скрипаль и его дочь были отравлены 4 марта, до этого они посещали кладбище, на котором захоронены члены их семьи, после чего они отправились в ресторан. После неподалеку от заведения Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии.