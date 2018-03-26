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 Скрипаль с дочерью отключали GPS на телефонах в день отравления — The Times

Скрипаль с дочерью отключали GPS на телефонах в день отравления — The Times
13:42   26 Марта 2018
Весь мир
52

Скрипаль с дочерью отключали GPS на телефонах в день отравления — The Times

Скрипаль с дочерью отключали GPS на телефонах в день отравления — The Times

Британская газета The Times сообщает, что Скрипали в течение четырех часов были вне сети GPS в день отравления.

В сообщении говорится, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отключали функцию GPS на своих гаджетах для того, чтобы провести встречу тайно. Однако официальные представители отказались обсуждать с газетой детали, касающиеся расследования.

Издание предполагает, что информация об отключении мобильной связи правоохранительные органы получили от оператора связи Скрипалей.

Скрипаль и его дочь были отравлены 4 марта, до этого они посещали кладбище, на котором захоронены члены их семьи, после чего они отправились в ресторан. После неподалеку от заведения Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии.  

Автор: Олег Королев
#великобритания #политика #скандал #отравление #общество #весь мир #скрипаль
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