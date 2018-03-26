Тулеев предложил собственникам сгоревшего ТЦ заплатить семьям жертв
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев предложил собственникам сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» заплатить семьям жертв в дополнение к региональным мерам поддержки.
По его словам, справедливо, если собственники ТЦ выделять деньги каждой семье, где есть погибшие. Тулеев предложил выделить по миллиону рублей в дополнение к выплатам от администрации Кемеровской области. Также губернатор обратился к собственникам компаний-работодателей жертв и пострадавших с просьбой «оказать им посильную помощь». Глава МЧС РФ Владимир Пучков сообщал, что погибли 64 человека.
Это Кемерово сегодня утром. Очередь на сдачу крови для пострадавших. Страшная трагедия унесла жизни более 50 человек, в том числе детей. Мои соболезнования всем, кого коснулась эта страшная беда. Боль тех, кто потерял своих детей вчера, ни осознать, ни представить. #Кемерово pic.twitter.com/3EShkz3zma— Oleksandr Klymenko (@O_V_Klymenko) March 26, 2018