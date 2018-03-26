Тулеев предложил собственникам сгоревшего ТЦ заплатить семьям жертв

Это Кемерово сегодня утром. Очередь на сдачу крови для пострадавших. Страшная трагедия унесла жизни более 50 человек, в том числе детей. Мои соболезнования всем, кого коснулась эта страшная беда. Боль тех, кто потерял своих детей вчера, ни осознать, ни представить. #Кемерово pic.twitter.com/3EShkz3zma