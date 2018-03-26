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13:45   26 Марта 2018
Россия
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Очевидица: Дети не могли выбраться из горящего ТЦ из-за действий охранников

Очевидица: Дети не могли выбраться из горящего ТЦ из-за действий охранников

Очевидица пожара в торговом центре в Кемерово рассказала, что дети долго не могли покинуть «Зимнюю вишню». По ее словам, школьников не пускали охранники. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 24».  

Дочь очевидицы с подругой направились на четвертый этаж поиграть в автоматы, в то время как вспыхнул огонь. Дети начали убегать, однако их не пропускали охранники. Они посылали детей к разным эвакуационным лестницам, не давая покинуть здание. 

Росгвардия намерена оценить действия охранников центра. Все результаты будут направлены в СК РФ. По делу о пожаре уже задержали четверых человек. 

Автор: Виктория Разумовская
#пожар #ск рф #охрана #кемерово
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