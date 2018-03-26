Пожилая женщина пыталась продать внука за 300 долларов в Киргизии

В Киргизии правоохранители задержали 59-летнюю жительницу Ошской области, когда та пыталась продать новорожденного внука за 20 тысяч киргизских сомов (около 300 долларов). Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

Женщина была задержана милиционерами после получения денег в Оше. Она принесла внука, которому еще не исполнилось и одного месяца, на продажу, получила деньги и оставила его у покупателя. В роли последнего выступил сотрудник правоохранительных органов.

Ребенок был немедленно передан соцработникам. По факту возбуждено дело по статье о торговле людьми УК республики. Задержанная помещена в изолятор временного содержания.