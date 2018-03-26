Почти две тысячи РЭС операторов «большой четверки» работали нелегально — Роскомнадзор

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций передает, что более тысячи 700 радиоэлектронных средств операторов «большой четверки» нелегально работали в начале 2018 года.

По информации Роскомнадзора, за первые два месяца 2018 года выявили более двух тысяч 600 РЭС операторов «большой четверки», эксплуатировавшихся с нарушениями правил использования радиочастот. 68% нарушений связаны с эксплуатацией радиоэлектронных средств, которые не разрешали использовать.

Общее количество нарушений по сравнению с 2017 годом сократилось на 5%, а количество нелегальных РЭС сократилось на 9%. По всем случаям нарушений приняли меры в соответствии с действующим законодательством о связи.