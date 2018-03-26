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Погибло два человека под обстрелом ВСУ — Басурин

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13:27   26 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Погибло два человека под обстрелом ВСУ — Басурин

Погибло два человека под обстрелом ВСУ — Басурин

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что силовики Украины застрелили двух людей в самопровозглашенной Донецкой народной республике.

Басурин сообщил, что в минувшее воскресенье во время обстрела Горловки из зенитной установки была убита 66-летняя женщина и военный вооруженных сил ДНР, который нес службу и защищал от агрессии Украины мирное население. 

Он считает, что в ближайшее время силовики увеличат интенсивность обстрелов в направлении Горловки. Полковник рассказал, что разведка республики выявила факт переброски украинскими силами артиллерии на линию соприкосновения в Донбассе.

Басурин призывает Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ зафиксировать нарушения и оперативно вмешаться в ситуацию. По его словам, только это спасет мирных жителей от обстрелов.

Накануне стало известно, что украинские силовики нарушали восемь раз за сутки режим прекращения огня в Донбассе, вступившее в силу пятого марта.

 

Автор: Екатерина Розина
#украина #днр #политика #обстрел #общество #весь мир #горловка
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