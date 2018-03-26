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13:21   26 Марта 2018
Россия
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Первый канал отменит развлекательные передачи из-за трагедии в Кемерово

Первый канал отменит развлекательные передачи из-за трагедии в Кемерово

В Кемеровской области уже объявлен траур.

Из-за пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя Вишня», Первый канал 27 марта снимет с эфира все развлекательные передачи. В частности, с эфира планируется снять программу «Вечерний Ургант». Что покажут зрителям вместо нее, пока не известно.

Ранее сообщалось, что развлекательные программы изъяли из сетки вещания каналы «РЕН-ТВ» и «СТС Медиа», в который входят «Че», «Домашний» и «СТС love».

В Кемеровской области объявлен траур по погибшим. Об официальном трауре по всей стране пока не сообщалось.

Автор: Юлия Стрелкова
#пожар #чп #кемерово
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