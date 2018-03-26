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Погибло два человека под обстрелом ВСУ — Басурин

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13:14   26 Марта 2018
Россия
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Следователи проверят, по чьей инициативе был закрыт один из кинозалов в ТЦ в Кемерово

Следователи проверят, по чьей инициативе был закрыт один из кинозалов в ТЦ в Кемерово

Поступившая ранее информация о том, что при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погиб целый класс кемеровской школы, не получила подтверждения. Сообщается, что это были восемь школьников с родителями, которые сами решили отдохнуть в торговом центре. 

Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Несколько школьников оказались заблокированы в одном кинозале, в котором были закрыты эвакуационные выходы. Отмечается, что охраной ТЦ занималось ЧОП «ФУЧО». По некоторым данным, именно охранники закрыли двери кинозала по просьбе кого-то из родителей, чтобы дети не разбежались во время просмотра фильма.  

Автор: Виктория Разумовская
#пожар #ск рф #кемерово #зимняя вишня
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