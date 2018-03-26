Следователи проверят, по чьей инициативе был закрыт один из кинозалов в ТЦ в Кемерово

Поступившая ранее информация о том, что при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погиб целый класс кемеровской школы, не получила подтверждения. Сообщается, что это были восемь школьников с родителями, которые сами решили отдохнуть в торговом центре.

Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Несколько школьников оказались заблокированы в одном кинозале, в котором были закрыты эвакуационные выходы. Отмечается, что охраной ТЦ занималось ЧОП «ФУЧО». По некоторым данным, именно охранники закрыли двери кинозала по просьбе кого-то из родителей, чтобы дети не разбежались во время просмотра фильма.