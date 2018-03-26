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13:02   26 Марта 2018
Россия
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Заместителя мэра Брянска задержали на рабочем месте — источник

Заместителя мэра Брянска задержали на рабочем месте — источник

Полиция задержала заместителя мэра Брянска Виктора Филиппкова на рабочем месте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации города.

По данным источника, чиновника подозревают в хищении бюджетных средств. В администрации Брянска Филлипков курирует вопросы жилищно-коммунального хозяйства. На эту должность он был назначен в конце прошлого года. До этого он был главой администрации одного из районов города.

Это уже второе задержание высокопоставленных брянских чиновников за последние месяцы. В январе был задержан заместитель мэра Александр Зубов. Он подозревается в получении взятки.

Автор: Вячеслав Каширин
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