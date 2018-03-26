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13:01   26 Марта 2018
Россия
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ФСБ и Роскомнадзор не требовали у Viber ключи шифрования

ФСБ и Роскомнадзор не требовали у Viber ключи шифрования

Директор по коммуникациям мессенджера Viber в СНГ Яна Рожкова сообщила, что ФСБ и Роскомнадзор не просили у руководства компании ключи шифрования. Она отметила, что они хранятся на устройствах самих пользователей.

Об этом сообщает РИА Новости. Рожкова объяснила, что все, чем обладает компания - это логи, то есть факт соединения между пользователями. Viber готов при необходимости сотрудничать с органами, не нарушая интересов пользователей. Также в компании подчеркнули, что все их действия полностью соответствуют российским законам.

Автор: Виктория Разумовская
#фсб #telegram #роскомнадзор #мессенджер #viber
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