ФСБ и Роскомнадзор не требовали у Viber ключи шифрования

Директор по коммуникациям мессенджера Viber в СНГ Яна Рожкова сообщила, что ФСБ и Роскомнадзор не просили у руководства компании ключи шифрования. Она отметила, что они хранятся на устройствах самих пользователей.

Об этом сообщает РИА Новости. Рожкова объяснила, что все, чем обладает компания - это логи, то есть факт соединения между пользователями. Viber готов при необходимости сотрудничать с органами, не нарушая интересов пользователей. Также в компании подчеркнули, что все их действия полностью соответствуют российским законам.