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Погибло два человека под обстрелом ВСУ — Басурин

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13:04   26 Марта 2018
Россия
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На официальном сайте мэра Москвы теперь можно онлайн оформить полис обязательного медицинского страхования

На официальном сайте мэра Москвы теперь можно онлайн оформить полис обязательного медицинского страхования

Сайт мэра Москвы открыл новую опцию по получению и восстановлению полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) в режиме онлайн.

Сообщается, что операция по получению и замене полиса будет составлять всего 30 дней, во время изготовления документа воспользоваться медицинскими услугами можно с помощью временного электронного документа. Получать оригинал полиса можно либо в центре госуслуг, либо в страховой компании.

Оформление ОМС доступно всем совершеннолетним гражданам России, которые имеют полную учетную запись. 

Автор: Екатерина Розина
#россия #собянин #онлайн #общество #омс
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