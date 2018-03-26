На официальном сайте мэра Москвы теперь можно онлайн оформить полис обязательного медицинского страхования

Сайт мэра Москвы открыл новую опцию по получению и восстановлению полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) в режиме онлайн.

Сообщается, что операция по получению и замене полиса будет составлять всего 30 дней, во время изготовления документа воспользоваться медицинскими услугами можно с помощью временного электронного документа. Получать оригинал полиса можно либо в центре госуслуг, либо в страховой компании.

Оформление ОМС доступно всем совершеннолетним гражданам России, которые имеют полную учетную запись.