МИД: Путин посетит Китай с визитом

Визит состоится во время саммита ШОС в Циндао, сообщает МИД РФ.

Представители МИД РФ также напомнили, что 27-28 марта Россию посетит специальный представитель Председателя КНР, глава МИД Ван И.

Главная цель визита Ван И — переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Министры обсудят сотрудничество России и Китая,ситуацию на Корейском полуострове, обстановку в Сирии и Афганистане, а также предстоящий визит Владимира Путина в Китай, приуроченный к заседанию Шанхайской организации сотрудничества в Циндао.