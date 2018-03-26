Основатель «МММ» Мавроди скончался на 63-м году жизни

Основатель акционерного общества «МММ», которое считается классической и крупнейшей в истории РФ финансовой пирамидой по количеству пострадавших и ущербу, Сергей Мавроди умер в Москве.

Медики госпитализировали Мавроди в ночь на понедельник, 26 марта. Его привезли в столичную клиническую больницу №67. Скончался Сергей Пантелеевич рано утром. Предварительно, основателя финансовой пирамиды умер от обширного сердечного приступа.