Кемеровская область объявила трехдневный траур

Правительство Кемеровской области сообщило о проведении трехдневного траура, посвященного всем погибшим в пожаре торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Об этом рассказали в региональной администрации РИА Новости.

В администрации рассказали, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев объявил трехдневный траур в области, начиная со вторника, 27 марта. На всех государственных учреждений приспустят флаги, отменят все мероприятия культурно-развлекательного характера.

Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово. 25 марта 2018

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Заводском районе города произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.

Спасатели продолжают работать на территории ТЦ, несмотря на сильно-неустойчивую конструкцию всего здания. Сотрудники МЧС рискуют своей жизнью, но продолжают спасать людей на территории комлекса, осущесвляя работу в смертельно-сложных условиях.

Возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» произошло в воскресенье. В данный момент сообщается, что число погибших в пожаре составляет 64 человека.

По предворительным данным, ущерб комплекса от пожара оценили в 3 миллиарда рублей.

По инциденту возбудили уголовное дело по трем статьям.