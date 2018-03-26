Меры антитеррористической безопасности космических объектов Роскосмоса усилят

Безопасность объектов ракетно-космической промышленности, эксплуатируемых организациями «Роскосмоса», будет усилена. Отмечается, что, согласно требованиям, теперь будут предусмотрены, в том числе мероприятия антитеррористического характера. Стоит добавить, что для каждой категории опасности объекта подразумевается свой комплекс мероприятий.

Новые требования представляют из себя типовые ситуации, которые включают информацию о готовящемся теракте, средства, обеспечивающие защиту объектов, режимы их работы и определенные меры по реагированию на ЧП.