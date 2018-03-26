СК призвал всех свидетелей пожара в Кемерово позвонить следователям

СК РФ попросил всех свидетелей и очевидцев пожара в торговом центре «Зимняя вишня» позвонить следователям и рассказать об увиденном.

Пресс-служба Следственного комитета России сообщает, что в связи с большим количеством публикаций в социальных сетях о пожаре в Кемерово, СК призывает всех, кто обладает информацией об эвакуации людей и обстоятельствах пожара обратиться в следственные органы.

Следком обещает тщательно проверить все заявления, чтобы выявить причины пожара и условия эвакуации людей. В СК РФ обещают, что все виновные в трагедии понесут заслуженное наказание.

Телефоны для связи: +7(384-2)36 99 83, +7(960)924 22 70, +7(909)517 00 98.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел в воскресение, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже здания, где располагаются кинозалы и детские аттракционы. По последним данным, количество погибших составило 64 человека, большинство из которых — дети.