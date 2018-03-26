Пучков: Спасатели обследовали все пять этажей ТЦ в Кемерово

Руководитель МЧС Владимир Пучков сообщил, что в торговом центре в Кемерово, где накануне произошел сильный пожар, спасатели обследовали все пять этажей. На данный момент идет разбор завалов на третьем этаже.

По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, в том числе и дети. Возгорание произошло на последнем этаже, где находятся кинотеатр и детские аттракционы. Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» стал одним из самых крупных пожаров за последние сто лет по количеству погибших.