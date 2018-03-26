Контактная группа по Донбассу введет пасхальное перемирие

Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины подтвердила намерение ввести режим бессрочного прекращения огня с 30 марта. Об этом говорится в заявлении группы.

В документе отмечается, что контактная группа подтвердила приверженность «всеобъемлющему, бессрочному и устойчивому» прекращению огня с 00:01 30 марта.

«Весеннее перемирие» в Донбассе вступило в силу пятого марта, однако уже на следующий день СМИ, ссылаясь на представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщили о мощном взрыве в районе линии соприкосновения.

25 марта представитель ДНР сообщил, что ВСУ выпустили три десятка снарядов из гусеничной боевой машины пехоты.