Госдума приняла проект о регулировании правоотношений в «цифровой экономике»

Пресс-служба главы комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова сообщает, что законопроект внесен в Госдуму.

В сообщении говорится, что в Госдуме приняли проект федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую и четвёртую Гражданского кодекса Российской Федерации». Данный законопроект разработали Крашенинников и спикер Госдумы Вячеслав Володин, он направлен на регулирование правоотношений в «цифровой экономике».

Крашенников сообщил, что этот проект внес ряд положений, позволяющих регулировать рынок инновационных объектов экономических отношений, а также обеспечивающих соблюдение правовых норм для осуществления сделок в цифровой среде. Таким образом закон защитит как гражданских, так и юридических лиц во время заключения данных сделок.

Накануне в ГД был внесен законопроект, запрещающий использование в качестве средства платежа цифровых финансовых активов на территории РФ.