Мы в соц.сетях:
СК призвал всех свидетелей пожара в Кемерово позвонить следователям

СК призвал всех свидетелей пожара в Кемерово позвонить следователям

 Помочь пережить трагедию. Советы психолога

Помочь пережить трагедию. Советы психолога
Контактная группа по Донбассу введет пасхальное перемирие

Контактная группа по Донбассу введет пасхальное перемирие

 ДНР обвинила ВСУ в обстреле Донбасса из бронетехники

ДНР обвинила ВСУ в обстреле Донбасса из бронетехники
Посла РФ в Варшаве вызвали в польский МИД

Посла РФ в Варшаве вызвали в польский МИД

 Пермский робот Promobot стал участником саммита SingularityU Chile

Пермский робот Promobot стал участником саммита SingularityU Chile
СК призвал всех свидетелей пожара в Кемерово позвонить следователям

СК призвал всех свидетелей пожара в Кемерово позвонить следователям

 Помочь пережить трагедию. Советы психолога

Помочь пережить трагедию. Советы психолога
Контактная группа по Донбассу введет пасхальное перемирие

Контактная группа по Донбассу введет пасхальное перемирие

 ДНР обвинила ВСУ в обстреле Донбасса из бронетехники

ДНР обвинила ВСУ в обстреле Донбасса из бронетехники
Посла РФ в Варшаве вызвали в польский МИД

Посла РФ в Варшаве вызвали в польский МИД

 Пермский робот Promobot стал участником саммита SingularityU Chile

Пермский робот Promobot стал участником саммита SingularityU Chile
12:30   26 Марта 2018
Россия
33

Госдума приняла проект о регулировании правоотношений в «цифровой экономике»

Госдума приняла проект о регулировании правоотношений в «цифровой экономике»

Пресс-служба главы комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова сообщает, что законопроект внесен в Госдуму.

В сообщении говорится, что в Госдуме приняли проект федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую и четвёртую Гражданского кодекса Российской Федерации». Данный законопроект разработали Крашенинников и спикер Госдумы Вячеслав Володин, он направлен на регулирование правоотношений в «цифровой экономике».

Крашенников сообщил, что этот проект внес ряд положений, позволяющих регулировать рынок инновационных объектов экономических отношений, а также обеспечивающих соблюдение правовых норм для осуществления сделок в цифровой среде. Таким образом закон защитит как гражданских, так и юридических лиц во время заключения данных сделок.

Накануне в ГД был внесен законопроект, запрещающий использование в качестве средства платежа цифровых финансовых активов на территории РФ.

Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #общество
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Помочь пережить трагедию. Советы психолога Россия
Помочь пережить трагедию. Советы психолога
Людям, потерявшим в любой катастрофе своих родных, требуется особая поддержка и внимание. Эксперт рассказал, как помочь и не навредить.
12:37   26 Марта 2018
39
Детский омбудсмен Кемеровской области назвал пожар в торговом центре преступлением Россия

Детский омбудсмен Кемеровской области назвал пожар в торговом центре преступлением

10:57   26 Марта 2018
4278
Меркель предрекли последний срок Весь мир

Меркель предрекли последний срок

12:51   25 Марта 2018
12875
Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР Весь мир

Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР

11:02   24 Марта 2018
15559
Новости smi2.ru
Меркель предрекли последний срок

Меркель предрекли последний срок

 Украина не высылает российских дипломатов, чтобы своих не вернули

Украина не высылает российских дипломатов, чтобы своих не вернули

 Детский омбудсмен Кемеровской области назвал пожар в торговом центре преступлением

Детский омбудсмен Кемеровской области назвал пожар в торговом центре преступлением

Комплекс имени Ильюшина создаст замену «убийце подлодок»

Комплекс имени Ильюшина создаст замену «убийце подлодок»