Тление в завалах сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово перешло в активную фазу

Тление в завалах сгоревшего торгового комплекса в Кемерово продолжается и перешло в активную фазу, сообщает глава МЧС России Владимир Пучков.

Пучков рассказал, что в настоящее время продолжается ликвидация последствий пожара. К сожалению, тлеющие многослойные перекрытия потушить тяжело, но МЧС продолжает борьбу, добавил он.

На данный момент подтверждена гибель 64 человек, большинство из которых — дети.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел в воскресение, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже здания, где располагаются кинозалы и детские аттракционы.