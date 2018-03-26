Великобритания может отказаться от выплаты ЕС 40 миллиардов фунтов стерлингов

Лондон может отказаться от выплаты ЕС согласованных 40 миллиардов фунтов стерлингов компенсации за Brexit, если сообщество не пойдет на заключение устраивающего британцев торгового соглашения. Такое мнение высказал министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис.

Как ранее заявил министр финансов Великобритании Филип Хаммонд, будущее торговое соглашение с ЕС должно включать в себя сферу оказания финансовых услуг. По его словам, торговое соглашение между Лондоном и Брюсселем может быть заключено только при условии, если в нем будут сбалансированы интересы всех из сторон.