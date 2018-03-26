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12:10   26 Марта 2018
Россия
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Сообщений об угрозе пожара ТРЦ «Зимняя вишня» не поступало — ГУ МВД по Кемеровской области

Сообщений об угрозе пожара ТРЦ «Зимняя вишня» не поступало — ГУ МВД по Кемеровской области

Представители министерства внутренних дел по Кемеровской области сообщили, что ведомство проводило инструкции по обеспечению безопасности на территории комплекса, однако сообщений об угрозе пожара к ним не поступало.

По данным ОП «Заводский» УМВД России по г. Кемерово, в дежурную часть не поступало ни одного сообщения об угрозе пожара в торговом центре. Однако в период с начала марта 2018 года от представителей ТРЦ «Зимняя вишня» зарегистрированы жалобы на нарушения правил поведения в здании ТРЦ лицами, не достигшими совершеннолетия. По факту всех сообщений была проведена работа по установленному порядку. Инспекторы ПДН и участковые уполномоченные полиции приезжали на место происшествия и проводили профилактические работы с подростками. Помимо этого полицейские работали с представителями частных охранных организаций, обеспечивающих порядок в здании «Зимней вишни». Сотрудники полиции проводили с ними беседы и давали рекомендации.

 

Автор: Екатерина Розина
#россия #пожар #чп #кемерово #общество #зимняя вишня
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