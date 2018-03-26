В соцсетях сегодня: россияне соболезнуют жителям Кемерово после трагедии в ТЦ

В воскресенье, 25 марта, сгорел торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерово. Погибли 64 человека. В больницах остаются десять пострадавших, большинство из них с отравлением угарным газом.

Местные жители сдают кровь для пострадавших при пожаре в ТЦ. Сбор донорской крови организовали на проспекте Октябрьском в 22 доме. Записаться на сдачу крови можно по телефону (384-2) 52-22-74.

Глава МЧС РФ Владимир Пучков сообщил, что спасатели проверили весь торговый центр и сейчас разбирают завалы на третьем этаже. Здание тлеет, поэтому пожарные тушат отдельные места. Предварительно из-под завалов еще не подняли тела нескольких человек.

В ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово снова разгорается огонь, валит дым, пожарные тушат. Типично для современных пластиковых построек. Потушить их полностью практически невозможно. pic.twitter.com/WOvLNAqEUa — Dmytro Levchenko (@UsuGamer) March 26, 2018

Люди продолжают нести цветы к ТЦ.. Кемерово.. pic.twitter.com/epHRvALfaG — Тёмный Джинн (@tosomewayelse) March 26, 2018

Тренировка @TeamRussia началась с минуты молчания в память о жертвах пожара в #Кемерово pic.twitter.com/t2TTNw0JYg — Сборная России (@TeamRussia) March 26, 2018

ТЦ «Зимняя вишня» загорелся на верхнем этаже, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В воскресенье в торговый центр пришли семьи с детьми, поэтому среди жертв есть несовершеннолетние.

Ужасная трагедия в #Кемерово. Скорбим с родителями детей, чьи жизни оборвались в самом начале. Невосполнимая утрата. Родителям - сил, жить дальше... — Кавджарадзе Максим (@kavdjaradze) March 26, 2018

Работать невозможно, читаю новости, захлебываюсь в слезах. Не дай Бог никому, берегите себя, берегите своих близких #Кемерово — Evgeniia_Golland (@Hiopy) March 26, 2018

«Зимняя вишня» стала той самой вишенкой на торте безответственности, коррупции и наплевательского отношения властей к жизням простых граждан. Ужасно жаль тех людей, мои соболезнования всем семьям. #Кемерово — Evil Queen (@mestnayaZvezda) March 26, 2018

Обычно подобные новости переживаю нормально, стараюсь не пропускать через себя, но когда это про родной город!!..просто слов нет, как это все ужасно и страшно.....Держись, родной #кемерово ???? — Ирина Шиченко (@IrinaShichenko) March 26, 2018

Кемерово, стойкости и мужества, мы с вами... — Евгений Ройзман (@roizmangbn) March 26, 2018

ГУ МВД РФ по Кемеровской области сообщило, что полицейские оцепили территорию торгового центра и школы, где развернули оперативный штаб. Сотрудники ГИБДД обеспечивают беспрепятственный проезд оперативных и экстренных служб, скорой помощи, спецтехники и инженерной техники. Закрыли движение по проспекту Ленина на участке от улицы Дзержинского до улицы 50 лет Октября. Ограничения снимут после ликвидации последствий пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

Кемерово, братья держитесь сил вам. pic.twitter.com/gvu8beNOqx — Эмиль Прилучный (@Dicki_Fresh) March 26, 2018