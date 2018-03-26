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«Артек» готов принять на реабилитацию пострадавших в кемеровском пожаре детей

«Артек» готов принять на реабилитацию пострадавших в кемеровском пожаре детей

 Отключившему пожарную сигнализацию охраннику ЧОП ТРЦ «Зимняя вишня» грозит до семи лет тюрьмы

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12:39   26 Марта 2018
Весь мир
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В соцсетях сегодня: россияне соболезнуют жителям Кемерово после трагедии в ТЦ

В соцсетях сегодня: россияне соболезнуют жителям Кемерово после трагедии в ТЦ

В воскресенье, 25 марта, сгорел торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерово. Погибли 64 человека. В больницах остаются десять пострадавших, большинство из них с отравлением угарным газом.

Местные жители сдают кровь для пострадавших при пожаре в ТЦ. Сбор донорской крови организовали на проспекте Октябрьском в 22 доме. Записаться на сдачу крови можно по телефону (384-2) 52-22-74.

 

Глава МЧС РФ Владимир Пучков сообщил, что спасатели проверили весь торговый центр и сейчас разбирают завалы на третьем этаже. Здание тлеет, поэтому пожарные тушат отдельные места. Предварительно из-под завалов еще не подняли тела нескольких человек. 

 

 

 

ТЦ «Зимняя вишня» загорелся  на верхнем этаже, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В воскресенье в торговый центр пришли семьи с детьми, поэтому среди жертв есть несовершеннолетние.

 

 

 

 

 

ГУ МВД РФ по Кемеровской области сообщило, что полицейские оцепили территорию торгового центра и школы, где развернули оперативный штаб. Сотрудники ГИБДД обеспечивают беспрепятственный проезд оперативных и экстренных служб, скорой помощи, спецтехники и инженерной техники. Закрыли движение по проспекту Ленина на участке от улицы Дзержинского до улицы 50 лет Октября. Ограничения снимут после ликвидации последствий пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

 

 

 

 

Автор: Тоня Краснова
#россия #кемерово #общество #тц #зимняя вишня
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