В соцсетях сегодня: россияне соболезнуют жителям Кемерово после трагедии в ТЦ
В воскресенье, 25 марта, сгорел торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерово. Погибли 64 человека. В больницах остаются десять пострадавших, большинство из них с отравлением угарным газом.
Местные жители сдают кровь для пострадавших при пожаре в ТЦ. Сбор донорской крови организовали на проспекте Октябрьском в 22 доме. Записаться на сдачу крови можно по телефону (384-2) 52-22-74.
В Кемерово организовывали сбор донорской крови для пострадавших при пожаре. С 8-00 идет прием. Адрес: Октябрьский проспект, 22. Спасибо большое вам, люди...#Россия #Russia #Общество #помощь #трагедия_Кемерово #FKR pic.twitter.com/JTR8inVw8y— Дульсинея неСтобой (@znamenushka) March 26, 2018
Глава МЧС РФ Владимир Пучков сообщил, что спасатели проверили весь торговый центр и сейчас разбирают завалы на третьем этаже. Здание тлеет, поэтому пожарные тушат отдельные места. Предварительно из-под завалов еще не подняли тела нескольких человек.
В ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово снова разгорается огонь, валит дым, пожарные тушат. Типично для современных пластиковых построек. Потушить их полностью практически невозможно. pic.twitter.com/WOvLNAqEUa— Dmytro Levchenko (@UsuGamer) March 26, 2018
Люди продолжают нести цветы к ТЦ.. Кемерово.. pic.twitter.com/epHRvALfaG— Тёмный Джинн (@tosomewayelse) March 26, 2018
Тренировка @TeamRussia началась с минуты молчания в память о жертвах пожара в #Кемерово pic.twitter.com/t2TTNw0JYg— Сборная России (@TeamRussia) March 26, 2018
ТЦ «Зимняя вишня» загорелся на верхнем этаже, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В воскресенье в торговый центр пришли семьи с детьми, поэтому среди жертв есть несовершеннолетние.
Ужасная трагедия в #Кемерово. Скорбим с родителями детей, чьи жизни оборвались в самом начале. Невосполнимая утрата. Родителям - сил, жить дальше...— Кавджарадзе Максим (@kavdjaradze) March 26, 2018
Работать невозможно, читаю новости, захлебываюсь в слезах. Не дай Бог никому, берегите себя, берегите своих близких #Кемерово— Evgeniia_Golland (@Hiopy) March 26, 2018
«Зимняя вишня» стала той самой вишенкой на торте безответственности, коррупции и наплевательского отношения властей к жизням простых граждан. Ужасно жаль тех людей, мои соболезнования всем семьям. #Кемерово— Evil Queen (@mestnayaZvezda) March 26, 2018
Обычно подобные новости переживаю нормально, стараюсь не пропускать через себя, но когда это про родной город!!..просто слов нет, как это все ужасно и страшно.....Держись, родной #кемерово ????— Ирина Шиченко (@IrinaShichenko) March 26, 2018
Кемерово, стойкости и мужества, мы с вами...— Евгений Ройзман (@roizmangbn) March 26, 2018
ГУ МВД РФ по Кемеровской области сообщило, что полицейские оцепили территорию торгового центра и школы, где развернули оперативный штаб. Сотрудники ГИБДД обеспечивают беспрепятственный проезд оперативных и экстренных служб, скорой помощи, спецтехники и инженерной техники. Закрыли движение по проспекту Ленина на участке от улицы Дзержинского до улицы 50 лет Октября. Ограничения снимут после ликвидации последствий пожара в ТЦ «Зимняя вишня».
Кемерово, братья держитесь сил вам. pic.twitter.com/gvu8beNOqx— Эмиль Прилучный (@Dicki_Fresh) March 26, 2018
тц после пожара (фото)#news #Кемерово #Россия #страна #трагедия #дети #Kemerovo #russia #Россия21век pic.twitter.com/k57rHdLkQI— MaDel' (@Mark__Del) March 26, 2018
первые снимки изнутри зимней вишни в #кемерово pic.twitter.com/bPKQH8fvq5— кейли рей арт (@kayleyrayart) 26 марта 2018 г.
Крены «не кошмарить бизнес»: одни в шоке от постоянных проверок, другие совсем не проверяются. ТЦ в #Кемерово , где такой уровень проходимости, оказался объектом малого бизнеса, т.е. действовали надзорные каникулы. Ничему не учат трагедии, ничто не исправляется.— Любовь Сыровенко (@LSyrovenko) March 26, 2018