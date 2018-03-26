Пермский робот Promobot стал участником саммита SingularityU Chile
В рамках саммита SingularityU Chile состоялась встреча дипломатов из США с представителями бизнеса Чили. В ходе встречи обсуждалось сотрудничество государств в области предпринимательства и инноваций.
На мероприятии находился российский робот Promobot из Перми. Многим гостям удалось пообщаться с роботом, а на открытии саммита он подарил послу США и Барбаре Силве, которая является исполнительным директором Университета Сингулярности Чили и Колумбии, цветы.
«Вчера был запущен саммит SingularityU Chile и посмотрел, кто у нас был как специальный гость! Это Нео, очень хороший и «кокетливый» робот» — говорится на сайте посольства США в Чили.