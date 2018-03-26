Пермский робот Promobot стал участником саммита SingularityU Chile

В рамках саммита SingularityU Chile состоялась встреча дипломатов из США с представителями бизнеса Чили. В ходе встречи обсуждалось сотрудничество государств в области предпринимательства и инноваций.

На мероприятии находился российский робот Promobot из Перми. Многим гостям удалось пообщаться с роботом, а на открытии саммита он подарил послу США и Барбаре Силве, которая является исполнительным директором Университета Сингулярности Чили и Колумбии, цветы.