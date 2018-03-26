Подросток, выпрыгнувший из окна горящего ТЦ в Кемерове, потерял родителей и сестру

Сергей Москаленко — подросток, который выпрыгнул из окна горящего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове — потерял всю семью. Об этом сообщил источник ИА «Политика сегодня».

Вместе с 11-летним Сергеем в ТРЦ находились его отец, мать и четырехлетняя сестра. Всех троих на данный момент опознала бабушка.

По словам источника, семья пришла в «Зимнюю вишню», чтобы купить шапку одному из детей. В какой-то момент они решили посетить игровую зону, из-за чего и стали заложниками пожара.

В настоящее время подросток, успевший выпрыгнуть из окна, находится в состоянии искусственной комы. Врачи диагностировали у него множественные травмы. Его уже посетили обе бабушки.