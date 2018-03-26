Конструкции сгоревшего в Кемерово ТЦ неустойчивы

Глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что конструкция, воспламинившегося в воскресенье торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня», неустойчива.

Пучков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что спасатели продолжают работать на территории ТЦ, извлекать тела погибших и пострадавших, несмотря на сильно-неустойчивую конструкцию всего здания. Сотрудники МЧС рискуют своей жизнью, но продолжают спасать людей на территории комлекса, осущесвляя работу в смертельно-сложных условиях.

Возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» произошло в воскресенье. В данный момент сообщается, что число погибших в пожаре возросло до 64 человек.

По предворительным данным, ущерб комплекса от пожара оценили в 3 миллиарда рублей.

По инциденту возбудили уголовное дело по трем статьям.