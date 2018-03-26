Число погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» возросло до 64 человек

Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что количество погибших возросло до 64 человек.

Пучков сообщил на телеканале «Россия 24», что число погибших в пожаре торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» в Кемерово составляет уже 64 человека.

Возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» произошла в воскресенье. В данный момент сообщается, что число погибших в пожаре возросло до 56 человек, 24 числятся пропавшими без вести.

По предворительным данным, ущерб комплекса от пожара около оценили в 3 миллиарда рублей.

По инциденту возбудили уголовное дело по трем статьям.