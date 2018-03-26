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11:38   26 Марта 2018
Россия
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Работники «Зимней вишни» обманули людей, сказав, что в залах нет детей — кемеровчанка

Работники «Зимней вишни» обманули людей, сказав, что в залах нет детей — кемеровчанка

Сотрудники кемеровского ТЦ «Зимняя вишня», где в результате пожара погибли десятки человек, обманули молодых людей, которые пытались прийти на помощи детям. Об этом сообщает RT со слов девушки одного из них.

Как пишет RT, девушка рассказала, что видела, как парни выносили из горящего здания маленьких детей. Ее молодой человек и его друзья, по ее словам, пытались зайти в кинотеатр, но сотрудники комплекса сказали им, что детей там нет.

«Они были на последнем дыхании, зажимали нос, чтобы не отравиться угарным газом. А оказалось, что дети были. Получается, что их обманули, а они могли бы вытащить детей!» — сказала она.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек, среди которых много детей, отмечавших там начало весенних каникул.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #пожар #чп #кемерово #зимняя вишня
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