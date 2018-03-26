МИД Ирана приносит соболезнования в связи с пожаром в Кемерово

Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми сострадает близким потерпевших при пожаре в Кемерово, жертвам и правительству.

В сообщении МИД Ирана на официальном канале в Telegram говорится, что министерство сочувствует, что в России произошел пожар в ТЦ «Зимняя вишня», из-за которого погибло и пропало без вести столько людей. Свои соболезнования Иран принес всем родственникам и близким, которые погибли и пострадали в пожаре, а также российскому правительству.

Число погибших возросло до 64 погибших, об этом сообщил глава МЧС Пучков.