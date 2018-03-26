Жители Кемерово сдают кровь для пострадавших при пожаре в ТЦ

Узнать о потребности донорской крови и записаться на сдачу можно по телефону (384-2) 52-22-74.

Жители Кемерова сдают кровь для пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков сообщил, что погибли 64 человека. В больницах остаются десятьпострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.