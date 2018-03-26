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12:37   26 Марта 2018
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Помочь пережить трагедию. Советы психолога

Помочь пережить трагедию. Советы психолога

Людям, потерявшим в любой катастрофе своих родных, требуется особая поддержка и внимание. Эксперт рассказал, как помочь и не навредить.

Жертвами пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово стали, по последним данным, 64 человека. Среди них много детей. Точное число их пока не установлено. Родственники, близкие собрались в ближайшей к месту ЧП школе. С ними работают психологи МЧС, имеющие высокую квалификацию. Но сейчас тем, чьи родные оказались в больнице или погибли при пожаре, требуется особая поддержка со стороны близких. Как помочь пережить трагедию? Руководитель мобильной бригады Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета Ростислав Прокопишин в беседе с ИА «Политика Сегодня» дал несколько советов. 

Помочь пережить горе. Советы психолога

Если пострадавший находится в больнице

Все мысли близких прикованы к состоянию пострадавшего. От разрушения личности в это время спасает любая помощь, не только активная: присутствие в больнице, поддержка, сосредоточенное выполнение всех рекомендаций врачей.

«Важно не давать страху захлестнуть. Вдох-выдох и переключиться. Четко выполнять инструкции. Можно выплакаться, но только не в одиночку», — говорит эксперт.

Помочь пережить горе. Советы психолога

Если человек погиб

При потере, а тем более такой внезапной, пропадает кусок личности у потерявшего близкого человека, отмечает Прокопишин. Он обозначил несколько фаз переживания горя.

Первая - шок. Человек не понимает, что происходит. 

Вторая - неверие. Человек, даже видя тело, отказывается верить в происходящее. 

«Во время первых двух фаз особенно желательно наблюдение медиков, которые могут использовать специальные препараты, чтобы снять риск развития формы патологического горевания, когда оно может растянуться на много лет», — сказал эксперт.

Третья фаза. Ощущение присутствия погибшего. Например, когда, накрывая на обед, на автомате ставятся приборы для умершего. 

«Обычно это совпадает с поминальными обрядами: 9 дней со дня смерти, 40 дней. Это не мистические цифры. Эти ритуалы помогают правильно пережить горе. Поэтому их нужно соблюдать», — сказал Ростислав Прокопишин. 

Четвертая фаза - принятие. Человек начинает думать, как жить дальше, строить планы. Это свидетельствует о психологическом выходе из острой боли. 

По словам эксперта, в норме процесс горевания занимает от полугода до года.   

Помочь пережить горе. Советы психолога

Что нельзя делать 

1. Нельзя допускать заморозки чувств. 

«Близких должно насторожить, если человек эмоционально не реагирует, если он чрезвычайно спокоен и не проявляет абсолютно никаких эмоций. В этом случае травма может приобрести длительный характер, привести к расстройству психики.  Непережитая боль, травма требует огромных внутренних сил. В самый неподходящий момент накопленные, но не выплеснутые эмоции, могут «рвануть», — предупредил Ростислав Прокопишин. 

В этой ситуации немедленно нужно обращаться к психологу. 

2. Не стоит специально заводить разговоры  на тему пережитого.

«Задача ближайшего окружения — присутствие. Разговаривать нужно на любую тему. Если человек сам выйдет на разговор о горе, это хорошо. Но лишний раз его толкать в это не надо», — сказал собеседник агенства.  

3. Не давать никакие лекарства, а уж тем более антидепрессанты, без ведома врача. Как советует эксперт, боль нужно прожить. Некоторые же лекарства подавят эмоции, что приведет к вышеупомянутой «заморозке». 

Автор: Мария Владимирова
#россия #пожар #кемерово #общество #психолог
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