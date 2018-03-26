Помочь пережить трагедию. Советы психолога

Людям, потерявшим в любой катастрофе своих родных, требуется особая поддержка и внимание. Эксперт рассказал, как помочь и не навредить.

Жертвами пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово стали, по последним данным, 64 человека. Среди них много детей. Точное число их пока не установлено. Родственники, близкие собрались в ближайшей к месту ЧП школе. С ними работают психологи МЧС, имеющие высокую квалификацию. Но сейчас тем, чьи родные оказались в больнице или погибли при пожаре, требуется особая поддержка со стороны близких. Как помочь пережить трагедию? Руководитель мобильной бригады Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета Ростислав Прокопишин в беседе с ИА «Политика Сегодня» дал несколько советов.

Если пострадавший находится в больнице

Все мысли близких прикованы к состоянию пострадавшего. От разрушения личности в это время спасает любая помощь, не только активная: присутствие в больнице, поддержка, сосредоточенное выполнение всех рекомендаций врачей.

«Важно не давать страху захлестнуть. Вдох-выдох и переключиться. Четко выполнять инструкции. Можно выплакаться, но только не в одиночку», — говорит эксперт.

Если человек погиб

При потере, а тем более такой внезапной, пропадает кусок личности у потерявшего близкого человека, отмечает Прокопишин. Он обозначил несколько фаз переживания горя.

Первая - шок. Человек не понимает, что происходит.

Вторая - неверие. Человек, даже видя тело, отказывается верить в происходящее.

«Во время первых двух фаз особенно желательно наблюдение медиков, которые могут использовать специальные препараты, чтобы снять риск развития формы патологического горевания, когда оно может растянуться на много лет», — сказал эксперт.

Третья фаза. Ощущение присутствия погибшего. Например, когда, накрывая на обед, на автомате ставятся приборы для умершего.

«Обычно это совпадает с поминальными обрядами: 9 дней со дня смерти, 40 дней. Это не мистические цифры. Эти ритуалы помогают правильно пережить горе. Поэтому их нужно соблюдать», — сказал Ростислав Прокопишин.

Четвертая фаза - принятие. Человек начинает думать, как жить дальше, строить планы. Это свидетельствует о психологическом выходе из острой боли.

По словам эксперта, в норме процесс горевания занимает от полугода до года.

Что нельзя делать

1. Нельзя допускать заморозки чувств.

«Близких должно насторожить, если человек эмоционально не реагирует, если он чрезвычайно спокоен и не проявляет абсолютно никаких эмоций. В этом случае травма может приобрести длительный характер, привести к расстройству психики. Непережитая боль, травма требует огромных внутренних сил. В самый неподходящий момент накопленные, но не выплеснутые эмоции, могут «рвануть», — предупредил Ростислав Прокопишин.

В этой ситуации немедленно нужно обращаться к психологу.

2. Не стоит специально заводить разговоры на тему пережитого.

«Задача ближайшего окружения — присутствие. Разговаривать нужно на любую тему. Если человек сам выйдет на разговор о горе, это хорошо. Но лишний раз его толкать в это не надо», — сказал собеседник агенства.

3. Не давать никакие лекарства, а уж тем более антидепрессанты, без ведома врача. Как советует эксперт, боль нужно прожить. Некоторые же лекарства подавят эмоции, что приведет к вышеупомянутой «заморозке».