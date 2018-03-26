«Коммерсант»: Путин согласился выделить 85 миллиардов для разработки новой версии SSJ 100

Президент РФ Владимир Путин рассмотрел предложение Минпромторга о разработке новой версии SSJ 100 и согласился выделить проекту около 85 миллиардов рублей. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в авиаотрасли.

По данным «Коммерсанта», авиастроители предложили уменьшить SSJ 100 до 75 кресел, изменить геометрию крыла, фюзеляж, бортовой комплекс авионики, а также максимально заменить иностранную продукцию на отечественную.

Кроме того, может быть заменен двигатель. Вместо двигателя SaM146, который совместно производится российским «ОДК-Сатурн» и французской компанией Safran Aircraft Engines, может быть использован новый ПД-10 тягой в 9 тонн.

В «Гражданских самолетах Сухого» изданию сообщили, что новая версия SSJ 100 может появиться на рынке в конце 2022 или начале 2023 года. Отмечается, что новым вариантом Superjet уже заинтересовались специальный летный отряд «Россия» и Минобороны. Новый проект может окончательно закрыть Ту-334, продвигаемый властями Татастана.