Мы в соц.сетях:
СК призвал всех свидетелей пожара в Кемерово позвонить следователям

СК призвал всех свидетелей пожара в Кемерово позвонить следователям

 Помочь пережить трагедию. Советы психолога

Помочь пережить трагедию. Советы психолога
Контактная группа по Донбассу введет пасхальное перемирие

Контактная группа по Донбассу введет пасхальное перемирие

 ДНР обвинила ВСУ в обстреле Донбасса из бронетехники

ДНР обвинила ВСУ в обстреле Донбасса из бронетехники
В соцсетях сегодня: россияне соболезнуют жителям Кемерово после трагедии в ТЦ

В соцсетях сегодня: россияне соболезнуют жителям Кемерово после трагедии в ТЦ

 Посла РФ в Варшаве вызвали в польский МИД

Посла РФ в Варшаве вызвали в польский МИД
СК призвал всех свидетелей пожара в Кемерово позвонить следователям

СК призвал всех свидетелей пожара в Кемерово позвонить следователям

 Помочь пережить трагедию. Советы психолога

Помочь пережить трагедию. Советы психолога
Контактная группа по Донбассу введет пасхальное перемирие

Контактная группа по Донбассу введет пасхальное перемирие

 ДНР обвинила ВСУ в обстреле Донбасса из бронетехники

ДНР обвинила ВСУ в обстреле Донбасса из бронетехники
В соцсетях сегодня: россияне соболезнуют жителям Кемерово после трагедии в ТЦ

В соцсетях сегодня: россияне соболезнуют жителям Кемерово после трагедии в ТЦ

 Посла РФ в Варшаве вызвали в польский МИД

Посла РФ в Варшаве вызвали в польский МИД
11:24   26 Марта 2018
Россия
62

«Коммерсант»: Путин согласился выделить 85 миллиардов для разработки новой версии SSJ 100

«Коммерсант»: Путин согласился выделить 85 миллиардов для разработки новой версии SSJ 100

Президент РФ Владимир Путин рассмотрел предложение Минпромторга о разработке новой версии SSJ 100 и согласился выделить проекту около 85 миллиардов рублей. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в авиаотрасли.

По данным «Коммерсанта», авиастроители предложили уменьшить SSJ 100 до 75 кресел, изменить геометрию крыла, фюзеляж, бортовой комплекс авионики, а также максимально заменить иностранную продукцию на отечественную.

Кроме того, может быть заменен двигатель. Вместо двигателя SaM146, который совместно производится российским «ОДК-Сатурн» и французской компанией Safran Aircraft Engines, может быть использован новый ПД-10 тягой в 9 тонн.

В «Гражданских самолетах Сухого» изданию сообщили, что новая версия SSJ 100 может появиться на рынке в конце 2022 или начале 2023 года. Отмечается, что новым вариантом Superjet уже заинтересовались специальный летный отряд «Россия» и Минобороны. Новый проект может окончательно закрыть Ту-334, продвигаемый властями Татастана.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #экономика #авиация #ssj 100 #одк-сатурн
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Помочь пережить трагедию. Советы психолога Россия
Помочь пережить трагедию. Советы психолога
Людям, потерявшим в любой катастрофе своих родных, требуется особая поддержка и внимание. Эксперт рассказал, как помочь и не навредить.
12:37   26 Марта 2018
39
Детский омбудсмен Кемеровской области назвал пожар в торговом центре преступлением Россия

Детский омбудсмен Кемеровской области назвал пожар в торговом центре преступлением

10:57   26 Марта 2018
4279
Меркель предрекли последний срок Весь мир

Меркель предрекли последний срок

12:51   25 Марта 2018
12875
Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР Весь мир

Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР

11:02   24 Марта 2018
15559
Новости smi2.ru
Меркель предрекли последний срок

Меркель предрекли последний срок

 Украина не высылает российских дипломатов, чтобы своих не вернули

Украина не высылает российских дипломатов, чтобы своих не вернули

 Детский омбудсмен Кемеровской области назвал пожар в торговом центре преступлением

Детский омбудсмен Кемеровской области назвал пожар в торговом центре преступлением

Комплекс имени Ильюшина создаст замену «убийце подлодок»

Комплекс имени Ильюшина создаст замену «убийце подлодок»