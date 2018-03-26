Китай планирует ввести в оборот «нефтеюань»

Китай готовится к запуску нефтяной биржи для спотовых контрактов, все расчеты по которым будут вестись в юанях, сообщают СМИ.

Таким способом Китай планирует положить конец господству доллара в качестве основной резервной валюты мира.

Для продвижения «нефтеюаня» Китай планирует предоставить преференции государствам, которые перейдут на китайскую валюту: власти Китая уже предложили Саудовской Аравии оплачивать часть импорта нефти в юанях.

Как известно, главным партнером Китая по поставкам сырья является Россия. По сравнению с февралем 2017, импорт нефти из РФ увеличился на 17,8% и достиг 5,052 миллионов тонн.

Эксперты считают, что запуск новой валютной биржи призван ослабить механизмы американских санкций, опирающихся на доллар.