«Зимняя вишня» в Кемерово вновь загорелась - источник

Торговый центр, в котором накануне разгорелся пожар, вновь охвачен огнем. На втором этаже здания наблюдается сильное задымление.

Об этом в понедельник ИА «Политика сегодня» рассказал источник с места событий.

Пожарные тем не менее продолжают работать.

Накануне, 25 марта, в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» разгорелся пожар. В результате трагедии погибли 56 человек, в том числе дети. Огонь вспыхнул на четвертом этаже здания, предположительно, из-за неисправности электрических сетей.