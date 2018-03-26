Пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» оценили в три миллиарда рублей

По данным пресс-релиза Всероссийского союза страховщиков (ВСС), ущерб от пожара составляет три миллиарда рублей.

В сообщении говорится, что ущерб от пожара в кемеровской «Зимней вишне» оценили в 3 миллиарда рублей. Уточняется, что данная цифра включает в себя только ущерб имущественного комплекса, без учета арендаторов.

В настоящий момент устанавливается был ли развлекательный комплекс застрахован.

Возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» произошла в воскресенье. В данный момент сообщается, что число погибших в пожаре возросло до 56 человек, 24 числятся пропавшими без вести.

По инциденту возбудили уголовное дело по трем статьям.