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11:27   26 Марта 2018
Россия
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Контролерам разрешат проверять паспорт у безбилетных пассажиров

Контролерам разрешат проверять паспорт у безбилетных пассажиров

Министерство транспорта РФ направило соответствующее распоряжение правительству. Согласно действующему законодательству, требовать паспорт вправе лишь полицейские.

Если контролерам расширят полномочия, тогда они смогут требовать документы, удостоверяющие личность, у безбилетных пассажиров. Эксперты отметили, что россияне вряд ли воспримут это нововведение положительно. Однако оно позволит не только ускорить оформление штрафов, но и проверить, правомерно ли пассажир пользуется льготами.

Минтранс и МВД решают вопрос о расширении полномочий контролеров после поручения президента РФ. В некоторых субъектах страны нет денежного наказания для «зайцев», поэтому их просто высаживают из автобуса. Минтранс также планирует решить этот вопрос и определить размер штрафа для безбилетников на законодательном уровне.

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #транспорт #общество #билет #контролер
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