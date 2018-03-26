Росгвардия проверит действия охранников ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Действия охранников торгового центра «Зимняя вишня» будет проверены сотрудниками Росгвардии. По итогам проверки информация будет направлена в следственные органы.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Напомним, крупный пожар произошел в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово в воскресенье, 25 марта. В результате происшествия по последним данным погибли 56 человек, большинство из них — дети. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электрических сетей.