Количество погибших в ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово возросло до 56 человек

Жертвами пожара ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове стало 56 человек, сообщает официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

В официальном канале Следственного комитета в Telegram также отмечается, что за медицинской помощью обратились 44 человека, десять из которых на данный момент находятся в стационаре.

Ранее СМИ сообщали о 53 погибших в пожаре. На месте происшествия продолжаются разборы завалов, а также работает поисково-спасательная группа.