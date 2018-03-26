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11:17   26 Марта 2018
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Штаб для оказания помощи пострадавшим при пожаре создадут в Кемерово

Штаб для оказания помощи пострадавшим при пожаре создадут в Кемерово

Пресс-служба Минтруда сообщила, что в Кемерово создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате пожара. О создании штаба распорядился министр труда и социальной защиты Максим Топилин. В Кемерово направлены представители Минтруда России, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда и Роструда.

Отмечается, что всестороннюю социальную поддержку окажут семьям погибших и пострадавших. В частности, будут назначены пенсии по потери кормильца, а также страховые выплаты лицам, находившимся в трудовых отношениях.

На данный момент в Кемерово работают сотрудники областных органов власти, которые отвечают за социальную политику. 

Автор: Виктория Разумовская
#пожар #кемерово #торговый центр
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