Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

В своем микроблоге Twitter мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших.

Собянин сообщил, что ему сложно подобрать слова, чтобы описать эту трагедию, а также выразил глубокие соболезнования тем, кто потерял родных и близких в этом ужасном пожаре.

Пожар вспыхнул в кемеровском ТЦ «Зимняя Вишня» в воскресение, 25 марта. По последним данным, в пожаре в Кемерово погибло 53 человека, большинство из которых — дети. Сейчас разбор завалов продолжается.