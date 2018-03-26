Американские конгрессмены обеспокоены растущим влиянием Китая в Африке

Открытие в африканском Джибути китайской военной базы Вашингтон оценивает как попытку Пекина нарастить не только военный потенциал в регионе, но и усилить влияние на местные власти.

Об этом в интервью Fox News рассказал глава комитета по разведке палаты представителей конгресса США республиканец Девин Нуньес.

Он заметил, что американские конгрессмены намерены расследовать укрепление военного и экономического присутствия Китая в Африке. В США думают, что Пекин планирует установить контроль над местным правительством, чтобы манипулировать властями и вести лоббистскую деятельность.

Ранее, в августе прошлого года, Китай сообщил о завершении строительства военно-морского логистического центра НОАК в Джибути на Африканском роге. Представитель министерства обороны КНР У Цянь объяснил, что китайскую военную базу намерены использовать в основном для патрульных миссий, гуманитарных операций, а также снабжения персонала, который проводит операции в Аденском заливе и около Сомали.