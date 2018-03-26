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10:46   26 Марта 2018
Россия
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Матвиенко выразила соболезнования в связи с гибелью людей в Кемерово

Матвиенко выразила соболезнования в связи с гибелью людей в Кемерово

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила губернатору Кемеровской области Аману Тулаеву телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей в пожаре в кемеровском торговом центре. 

Матвиенко выразила соболезнования всем жителям региона, а также семьям погибших и пострадавших. Также она пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим в пожаре.

«Глубоко потрясена трагедией, произошедшей в городе Кемерово. Выражаю искренние соболезнования вам и всем жителям Кемеровской области, семьям погибших в страшном пожаре», — говорится в телеграмме. 

Автор: Виктория Разумовская
#пожар #матвиенко #кемерово #торговый центр
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