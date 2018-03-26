Власти Волоколамска отправят примерно 50 детей в оздоровительные лагеря

Исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев сообщил о готовности примерно 50 детей к отправке в оздоровительные лагеря.

Вихарев сообщил журналистам, что заявки на посещение лагерей уже заполнены и порядка 50 детей готовы отправиться в лагерь.

До этого решение о выдаче билетов на посещение оздоровительных процедур в лагерях, размещенных на базах пансионатов, объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава Волоколамска уточнил, что на лето администрация города также готовит бесплатные путевки для детей, среди которых есть направления в Крымские лагеря.

Такое решение было принято после режима ЧС, которые ввели в данном районе из-за неприятного запаха с мусорного полигона «Ядрово». Районный муниципалитет сообщил, что в прошлую среду на полигоне был выброс мусорного газа, после чего были зарегистрированы десятки обращений детей к врачам. Население Волоколамска утверждает, что это связано с запахом, доносящимся с полигона, однако замеры экспертов не выявили превышения нормы вредных веществ в воздухе.